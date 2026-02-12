Olay, Aksaray’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşındaki Gazi Özdemir’in kızı, komşusuyla birlikte babasını ziyarete gitti. Sohbet sırasında boşanma sürecinde olduğunu ve yaklaşık 300 bin lira borcu bulunduğunu anlatan Özdemir’e, kızının komşusu E.E. isimli kişi yardım teklifinde bulundu.

Özdemir’in kimlik bilgilerini alan şüphelinin, mobil bankacılık uygulamalarını kendi telefonuna aktardığı ve biyometrik yüz tanıma sistemi üzerinden şifresiz girişleri aktif hale getirdiği öne sürüldü.

1 ay sonra gerçeği öğrendi

Yaklaşık bir ay sonra bir kişinin e-ticaret sitesinden yaptığı alışverişle ilgili kendisine ulaşması üzerine durumdan şüphelenen Özdemir, telefon numarasını değiştirdi ve bankaya başvurdu. Banka şubesinde hesabında bloke olduğunu öğrenen Özdemir, hesap hareketlerinde milyonlarca liralık para giriş-çıkışı olduğunu görünce şok yaşadı.

Polisin yaptığı incelemede, dolandırıcıların bir e-ticaret sitesi üzerinden ürün satışı yaptığı, ancak ürünleri göndermediği; ödemelerin ise Gazi Özdemir’in hesabı üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildiği belirtildi.

'Ben perişan oldum, başkası olmasın'

Yaşadıklarını anlatan Özdemir:

"Bir kişinin Türkiye genelinde mağdur ettiği insanlardan birisiyim. Kızım komşusuyla birlikte bize ziyarete geldi. 300 bin liraya yakın borcum var. Sohbet esnasında bunları konuştuk. Bana, ‘Ben senin borcunu kapatmaya çalışacağım' diyerek benim telefonumu aldı. Kendisinde de 2 tane telefon vardı. Benim telefonumu aldıktan sonra kendindeki telefonla da bir şeyler yaptı. Bankalara yüz tanıması yapacağını söyledi. Tüm banka hesaplarıma yüz tanıma profilimi kullandı. Kimliğimi de istedi ayrıca. Olaydan yaklaşık 1 ay sonra telefon numaramı değiştirdiğim için bankaya gittim. Banka görevlisiyle görüştüğümde bana, ‘Senin hesabında bloke var' dedi. ‘Nasıl olur, benim ömrü hayatımda böyle bir şey olmadı' dedim. Banka personeli ekranı bana doğru çevirip, ‘Bu insanı tanıyor musun?' diye sordu. Tanıdığımı söyledim. ‘Bu sürekli sana para göndermiş' dedi. Ben dolandırıldığımı anladım, mağdur oldum. Ben perişan oldum başkası perişan olmasın" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.