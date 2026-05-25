Milliyetçi Hareket’in efsane lideri, Ülkücü Hareket’in Başbuğ’u Alparslan Türkeş hakkında bugüne kadar çok şey söylendi ve yazıldı. Yakın siyasi tarihimize damgasını vurmuş Alparslan Türkeş için mutlaka daha yazılmamış ve söylenmemiş pek çok şey vardır. Akıp giden zaman için de bunlar da gündeme gelmekte. Bunun son örneği, Alparslan Türkeş’in kızı Selcen Türkeş Horiş’in “Kader Sokak: Türkeş Ailesi” adlı kitabı... Türkeş ve ailesinin sıra dışı hikayesini yazmaya 1997 yılında yazmaya başlayıp 1999’da tamamladığını belirten Selcen Türkeş Homriş, yayımlanmasını 2026’ya ertelemesini, “Babamın vefatı sebebiyle acımızın çok yeni olması ve bazı konuların üzerinden zaman geçmesini daha doğru bulduğum için konuyu zamana bıraktım” diyerek şunları söylüyor:

“Bu kitabı tarihi yargılamak için yazmadım. Tarihi yargılamadan olduğu gibi kabullenmekten ve ders çıkarmaktan yanayım. Ailece yaşadığımız bu yakın tarih kesitini bilinmeyenleri ile açıklığa kavuşturmak istedim.

İnsanların hayatlarında ‘zaman’ çok önemlidir hatta belki de kaderlerini belirleyen en büyük unsurdur. Babam Alparslan Türkeş, annem ve bizler hayat serüvenine daha ileriki yıllarda başlasaydık, bu yaşanan acıların büyük bir bölümü yaşanmazdı diye düşünüyorum. Zaman dilimleri hayatınızla ve bulunduğunuz konumla denkse, işte bunun adına ‘şans’ deniyor. İşte babam da doğru insandı ancak zaman yanlıştı. Tarih sayfalarında hak ettiği yerini alması için yine zamana ihtiyaç var.”

Destek Yayınları’ndan çıkan kitap okura şu cümlelerle takdim ediliyor:

“Bir isim düşünün. Bir davayla anıldı. Bir ideolojiyle özdeşleşti.

Kimi için kahraman, kimi için daima tartışma konusu oldu.

Peki ya evde nasıldı?

Bu kitap, kürsüdeki lideri değil; gece yarısı hücrede tek başına kalan insanı, maaşı kesildiğinde hamile eşini geride bırakmak zorunda kalan subayı, kızının ilk hatırası hapishane kapısı olan bir babayı anlatıyor.

1944’ün karanlık hücrelerinden 27 Mayıs sürgünlerine... Hindistan yollarından 12 Eylül mahkeme salonlarına...

Bir soyadının çocuk omuzlarına yüklediği ağırlığa...

Selcen Türkeş Homriş, gurur duyduğu babasını savunmak için değil; yaşananları unutturmamak için yazıyor. Bu, bir siyasi biyografi değil. Bu, idealleri uğruna yıpranan bir ailenin hikâyesi.

Bu, zaman yanlış olduğunda doğru yerde duranların ödediği bedelin hikâyesi.

Bir evin kapısı aralanıyor... İçeride fedakârlık var. Yalnızlık var. Sadakat var. Ve ağır bir kader…”

Topkapı Sarayı’ndan imparatorluğun en uzak kalelerine kadar Osmanlı padişahlarının kurduğu birbirinden ilgi çekici kütüphanelerin 600 yıllık renkli öyküsü “Kitapların Sultanları” adıyla okurla buluşturuldu. Kültür tarihi çalışmaları açısından Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli akademisyenlerden biri olan Prof. Dr. İsmail E. Erünsal tarafından kaleme alınmış eser, Osmanlı kütüphanelerinin minyatürler, gravürler, çizimler, fotoğraflar ve belgeler eşliğinde kısa ve özlü bir anlatımı...

Osmanlı hazinesinde sadece para, mücevher ya da kıymetli eşyalar yoktu. Paha biçilemez sanatlı kitaplar da bu hazinenin en değerli parçalarını oluşturuyordu.

Özel kütüphane sahibi ilk padişah olan Çelebi Mehmed, İstanbul’da ilk kütüphaneyi kuran Fatih, özel koleksiyonundaki kitapların ilk ve son sayfalarını itina ile mühürleyen II. Bayezid ya da Mısır Seferi esnasında sevdiği kitabın çalındığını öğrenen Yavuz Sultan Selim...

Asırlar boyunca sarayda biriken binlerce kitabı 18. yüzyılda Topkapı Sarayı’nda yeni inşa ettirdiği kütüphanede toplayan III. Ahmed, payitahtta açtığı Ayasofya, Fatih ve Galatasaray gibi üç büyük kütüphane ile kütüphanecilik tarihinde özel bir yer edinen I. Mahmud, abisinin kitaplardaki mührünü kazıtarak kendi mührünü koydurtan III. Osman...

Başlıca görevleri saraya ait bağ ve bahçelerle padişaha mahsus kayıklarda çalışmak olan Bostancılar Ocağı’nda bir kütüphane kuran III. Mustafa, Medine’de kendi adıyla bir kütüphane açan II. Mahmud, İstanbul’daki kütüphanelerin kataloglarını 40 cilt halinde bastıran II. Abdülhamid...

Osmanlı padişahlarının kitaplara olan tutkusu, seçkin bir kültürün eşsiz eserlerini günümüze taşıdı.

