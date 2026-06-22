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Kaynak: DHA

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir Caber Konaklı Mahallesi'nde gerçekleşti.

Bir süre önce boşanıp, ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım ile babası arasında tartışma meydana geldi. Ü.Y., kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirdi.

Jandarma, olayın ardından Ü.Y.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ü.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.