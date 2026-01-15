Kızını motosiklet kazasında kaybeden mühendis anne Emel Pehlivanoğlu'ndan bilirkişi raporuna isyan

Bir yıl önce Tekirdağ’da meydana gelen motosiklet kazasında kızını kaybeden ve aynı zamanda mühendis olan anne, dosyaya sunulan bilirkişi raporuna sert tepki gösterdi. “Bir anne olarak değil, bilirkişi ve mühendis sıfatımla konuşuyorum” diyen müşteki, rapordaki çelişkilerin teknik verilerle açıkça ortada olduğunu belirterek adaletin bilimsel temelde sağlanmasını istedi.

SKANDAL ÇELİŞKİ: 15 METRE FARK

Bilirkişi raporunda, kaza tespit tutanağında yer alan çarpma noktası ile olay yeri keşfinde belirlenen çarpma noktası arasında 15 metre fark bulunduğuna dikkat çekildi. Müşteki, bu iki farklı noktanın hem birbirleriyle hem de kamera görüntüleriyle “uyumlu” kabul edilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını vurguladı.

Ayrıca çarpma noktasının üç ayrı raporda farklı gösterilmesine rağmen bu raporun hükme esas alınmasının hem bilime hem de hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

“HIZ HESABI YAPILMADAN KUSUR ATFEDİLDİ”

Raporda hız, fren mesafesi ve reaksiyon süresi gibi temel teknik hesaplamalara yer verilmediğini belirten anne; sanığın yaya geçidinde yaklaşık 80 km/s hızla seyrettiğini, motosiklette oluşan hasar ile hastane doktor raporlarının çarpışmanın maktulün şeridinde ve sol taraftan gerçekleştiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bilirkişi değerlendirmesinin ise teknik hesaplamalar yerine, yalnızca kamera görüntülerinin izlenmesiyle yapılan varsayımlara dayandığını belirtti.

TANIK İFADESİ DİKKATE ALINMADI

Anne, olayı gören tek tanığın kazanın Sıla’nın şeridinde meydana geldiğini, sanığın yüksek hızla seyrettiğini ve şerit ihlali yaptığını açıkça ifade ettiğini hatırlattı. Buna rağmen mahkemenin, bu tanık beyanını dikkate almadığını; çelişkili bilirkişi raporlarını “uyumlu” bularak yalnızca bu rapora ve sanığın ifadesine dayanıp hatalı raporu kabul ettiğini dile getirdi.

“İNSAN HAYATI YARGILAMANIN HIZINA FEDA EDİLEMEZ”

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan bilirkişi raporları arasında ciddi çelişkiler bulunduğunu belirten savcılık, bu çelişkilerin giderilmesi amacıyla Adli Tıp Uzmanlar Kurulu’ndan ek rapor alınmasını talep etti. Ancak mahkeme, “yargılamayı uzatacağı” gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Karara tepki gösteren anne, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının usul ekonomisi ilkesinden üstün olduğunu vurgulayarak, bir insanın hayatını kaybettiği bir dosyada gerçeğin tüm yönleriyle aydınlatılmadan yargılamanın sonlandırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dosyanın bir evraktan ibaret olmadığını belirten anne, yaşamını yitiren Sıla’nın savcı olmayı hedefleyen bir hukuk öğrencisi olduğunu hatırlatarak, sorumlular ortaya çıkarılmadan adaletin sağlanamayacağını ifade etti.

BİLİMSEL İNCELEME TALEBİ

Müşteki, hata, eksik ve çelişkilerle dolu bu raporun hükme esas alınamayacağını belirterek; kamera kayıtlarının saniye başına düşen kare (FPS) analizi ile incelenmesini, bu yöntemle her iki aracın gerçek hızlarının ve şerit ihlallerinin bilimsel olarak tespit edilmesini talep etti.

“Adalet ancak bu eksiklikler giderildiğinde mümkündür” diyen anne Emel Pehlivanoğlu, “Hukuk Öğrencisi Sıla İçin Adalet” çağrısıyla kamuoyundan destek istedi.