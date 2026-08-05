Kaynak: İHA

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, sosyal medya üzerinden kızı Yaz Yıldırım'ı hedef alan paylaşımlarla ilgili yaptığı suç duyurusu üzerine hukuki süreç başladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan başvurunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

'KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ?'

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kızı Yaz Yıldırım'a yönelik sosyal medya paylaşımlarına sert tepki göstermişti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beni tenkit etmek kolay. Ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. İş hayatım belli, aile hayatım belli. Bana hakaret etmeden ne söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz ya? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin.

Bak onlara söylüyorum. Pazartesi günü avukatlar onları şikayet edecekler. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım. Öyle sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler.

Hepimizin anası, babası var. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya? 12-13 yaşında çocuk."