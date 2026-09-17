Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir hâlindeki yüklü tır, kontrolden çıkarak boş araziye girdi. Kazada tırda maddi hasar oluştu.
Kaza, Kızıltepe’ye bağlı Sürekli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda ilerleyen tırın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yoldan çıkarak boş araziye girdi.
Kazada tırın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.