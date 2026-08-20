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Kaynak: İHA

Kırıkkale il sınırları içerisinde yer alan Kapulukaya ve Kesikköprü barajlarında bulunan hidroelektrik santralleri enerji üretimi için çalıştırmaya başlandı. Santral türbinlerinin faaliyete geçmesiyle birlikte baraj kapaklarından nehir yatağına bırakılan miktar, Türkiye'nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak'ın Kırıkkale hattındaki su miktarını ve yüksekliğini artırdı.

Su salınım işleminden önce Kırıkkale Valiliği tarafından muhtemel tehlikelere karşı bilgilendirme yapılmıştı. Nehirdeki akışın aniden hızlanabileceği ve su seviyesinin birden yükselebileceği vurgulanan duyuruda; vatandaşların kıyı şeritlerinden, nehir içindeki adacıklardan, köprü altlarından ve su yatağına yakın bölgelerden uzak durmaları talep edilmişti.

Doğuş noktasını Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney eteklerinin oluşturduğu Kızılırmak, yaklaşık 1355 kilometrelik bir hatta akış gösteriyor. Sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun vilayetlerinden geçen nehir, Bafra ilçesinden Karadeniz'e ulaşıyor.

Yaklaşık 82 bin 221 kilometrekarelik geniş bir havzayı kaplayan Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya, Altınkaya ve Derbent barajları yer alıyor. Depolanan bu sular, elektrik enerjisi elde edilmesinin yanı sıra bölge tarımındaki sulama ihtiyacının karşılanmasında da kritik rol oynuyor.