Edinilen bilgiye göre, 29 Mayıs tarihinde 29 yaşındaki H.G.'nin ilçede bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç, UMKE, sağlık ekipleri, itfaiye ve Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma Derneği dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar su altında arama gerçekleştirirken, botlarla da yüzeyde arama yapıldı.

Bugün yapılan arama çalışmalarında H.G.'nin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.