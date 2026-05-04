Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yer alan tarihi ve doğal mekanlar, etkili olan sis tabakasının ardından büyüleyici bir manzaraya büründü. Köprü köyü mevkisindeki Kızılırmak Vadisi ve çevresinde yoğunlaşan sis, bölgeyi adeta beyaz bir örtüyle kapladı.

Kızılırmak Nehri'nin sularıyla hayat bulan Kapulukaya Barajı ve çevresindeki tarım arazileri, sis bulutlarının arasından süzülen görüntüsüyle dikkat çekti. Havadan kaydedilen görüntülerde, vadi üzerini kaplayan sisin yerleşim alanları ve göl yüzeyiyle birleşmesiyle ortaya çıkan atmosferik kareler yer aldı.

Bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olan Selçuklu dönemine ait Çeşnigir Köprüsü, sisli hava ile birlikte farklı bir görünüme kavuştu. Kayalık alanlar, baraj gölü ve yeşilin her tonunu barındıran arazilerin sisle harmanlandığı o anlar, izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sundu.