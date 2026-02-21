Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kar erimeler ve yağmur nedeniyle Kızılırmak Nehri taştı. İlçeye bağlı Sarıkaya köyünün yolu ulaşıma kapandı. Nehir kenarındaki arazilerin sular altında kaldığı görüldü.

Kentte son yılların en yüksek yağış ortalaması görüldü. Yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı. Karın erimesi ve aralıklarla etkili olan yağmur, birçok dere ve ırmağın debisini yükseltti. Derelerin birleşmesiyle oluşan Kızılırmak Nehri'nde de son dönemin en yüksek su seviyesine ulaşıldı. Şarkışla ilçesine bağlı Sarıkaya köyünden geçen bölümde nehir taştı. Sular, köy yolunu ulaşıma kapattı. Nehir kenarındaki araziler ise su altında kaldı. Bölgede yaklaşık 10 gündür yolun kapalı olduğu belirtildi.

'İLK DEFA BÖYLE TAŞKIN OLUYOR'

Şarkışla'da yaşayan Alparslan Özmen, şunları söyledi: "50 yıldır Şarkışla'da ikamet ediyorum. 13 yıldır Kızılırmak hiç böyle taşmamıştı. İlk defa böyle taşkın oluyor. Bu halini görmeye geldim. Çok hoşumuza gitti. Bu kadar dolu aktığını uzun zamandır hiç görmemiştim."