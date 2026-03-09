Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, alandaki kış yoğunluğunun yerini bahar canlılığına bıraktığını belirtti. 56 bin hektarlık devasa bir alanı kaplayan deltanın, Türkiye'nin en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, bölgedeki kuş popülasyonuna dair şu bilgileri paylaştı:

"Kızılırmak Deltası, toplamda 365 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu türlerden 165'i alanın kalıcı sakinleri arasında yer alırken, geri kalanı ilkbahar ve sonbahar göçleriyle bölgemize konuk oluyor."

YAVRU HEYECANI MAYIS VE HAZİRAN’DA

Baharın gelişiyle birlikte kuşların kuluçka sürecine girdiğini ifade eden Yılmaz, Mayıs ve Haziran aylarından itibaren yavruların gelişim aşamalarının yakından izlenebileceğini müjdeledi.

ZİYARETÇİLERİ GÖRSEL ŞÖLEN BEKLİYOR

Doğaseverlerin deltada en çok ilgi gösterdiği türler arasında sessiz kuğu, küçük kuğu ve ötücü kuğular yer alıyor. Bunun yanı sıra turnalar ve çeşitli ördek türleri de deltanın her köşesinde gözlemlenebiliyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki bu eşsiz sulak alan, hem bilimsel çalışmalar hem de doğa turizmi için Türkiye’nin göz bebeği olmaya devam ediyor.