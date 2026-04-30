Samsun’daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte adeta renk cümbüşüne sahne oluyor. Kış aylarının ardından doğanın uyanışa geçtiği bölgede bitki örtüsü hızla yeşerirken, su yüzeyini kaplayan papatyalar dikkat çekiyor. Özellikle sulak alanlarda yoğun olarak görülen bu çiçekler, deltaya ayrı bir güzellik katıyor.

DOĞANIN UYANIŞI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası, zengin biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkıyor. İlkbaharın gelişiyle birlikte deltada hem bitki örtüsü hem de kuş popülasyonu hareketlenmeye başladı. Su papatyalarının açmasıyla birlikte göletler ve sazlık alanlar beyaz ve yeşilin uyumuyla kaplandı.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Ortaya çıkan manzara, doğa fotoğrafçıları ve ziyaretçiler için eşsiz kareler sunuyor. Günün farklı saatlerinde değişen ışıkla birlikte su papatyalarının oluşturduğu görüntü daha da etkileyici hale geliyor. Bölgeyi ziyaret edenler, bu doğal güzelliği yakından görme fırsatı bulurken, kuş sesleri eşliğinde huzurlu anlar yaşıyor.

KUŞ CENNETİ ÖZELLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kızılırmak Deltası, sadece bitki örtüsüyle değil, ev sahipliği yaptığı yüzlerce kuş türüyle de önemini koruyor. Göç yolları üzerinde bulunan delta, yılın bu döneminde birçok kuş türüne barınma ve beslenme imkanı sunuyor. Baharın gelişiyle birlikte artan hareketlilik, deltayı hem bilimsel çalışmalar hem de doğa turizmi açısından daha da değerli kılıyor.