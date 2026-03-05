UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Samsun’daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde baharın ilk işaretlerinden biri olan leylekler görülmeye başladı. Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan yaklaşık 56 bin hektarlık deltada her yıl yüzlerce leylek yuvası bulunuyor.

Bölgede özellikle Doğanca Mahallesi’nde yoğunlaşan yuvalar nedeniyle vatandaşlar bu alana “Leylek TOKİ” adını veriyor.

'LEYLEK TOKİ'DE YOĞUNLUK

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, bölgede Türkiye’nin en yoğun leylek popülasyonlarından birinin bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, Doğanca Mahallesi’ndeki “Leylek TOKİ” olarak adlandırılan bölgede yaklaşık 60 yuvanın yer aldığını ve leyleklerin bu yıl deltaya beklenenden biraz daha erken gelmeye başladığını söyledi.

GÖÇ YOLCULUĞU VE YAŞAM DÖNGÜSÜ

Afrika’dan göç eden ak leylekler, ilkbaharla birlikte Kızılırmak Deltası’na gelerek yaz aylarını burada geçiriyor. Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre erkek leylekler önce gelerek yuvaları onarıyor, ardından eşlerini seçiyor.

Mart ayında bölgeye ulaşan leylekler yaklaşık 30 günlük kuluçka dönemine giriyor ve genellikle üç ya da dört yavru büyütüyor. Yaz sonunda, ağustos ayı itibarıyla ise yeniden göç yolculuğuna başlıyorlar.