Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, uçuş testleri kapsamında bir eğitim uçuşunu daha başarıyla gerçekleştirdi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemin test süreci kesintisiz şekilde devam ediyor.

TESTLER HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

KIZILELMA’nın uçuş faaliyetleri, Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yürütülüyor. Her testle birlikte yeni kabiliyetler kazanan insansız savaş uçağı, geliştirme sürecinde önemli aşamaları geride bırakıyor.

ENVANTER HEDEFİ 2026

Selçuk Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada KIZILELMA’nın 2026 yılının ilk çeyreğinde envantere girmesinin planlandığını duyurmuştu. Gerçekleştirilen son eğitim uçuşunun da bu hedef doğrultusunda kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli projelerinden biri olarak gösterilen KIZILELMA’nın, tamamlanan testlerin ardından aktif görevde yer alması bekleniyor.