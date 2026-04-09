Bayraktar KIZILELMA, savunma sanayisindeki test programlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT IRST sistemi ile gerçekleştirilen uçuş, hem insansız hava aracı teknolojisi hem de hava-hava tehditlerine karşı sistem entegrasyonu açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

KARAT SİSTEMİ İLE FARKINDALIK ARTIYOR

KARAT, özellikle 5. nesil savaş uçakları dahil olmak üzere çeşitli hava tehditlerini hassas şekilde tespit edebilme ve takip edebilme yeteneğine sahip.

Sistem, tespit edilen hedeflere hava-hava mühimmatlarının yönlendirilmesinde de önemli bir rol oynuyor.

Bu sayede muharebe ortamında platformların farkındalığı ve etkinliği ciddi şekilde artırılıyor.

GELECEĞİN HAVA SAVUNMASINDA ETKİSİ BÜYÜK

Bayraktar KIZILELMA ve KARAT IRST iş birliği, insansız sistemlerin gelecekteki hava savaşlarında etkinliğini artırmayı hedefliyor.

İki güçlü Türk savunma şirketinin bu tür ortak çalışmaları, ülkenin teknolojik bağımsızlığı ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor.