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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü eski Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Kızıldamlar Kestane Kabağı’nın 2016 yılında başlatılan coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlandığını söyledi.

Mesut Kaplan, 2016 yılından bu yana (28.04.2016 tarihli C2016/035 ve 10.11.2017 tarihli C2017/193 sayılarıyla yapılan önceki başvuruların ardından) Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nın sahibi olduğu C2024/000336 numaralı son başvuruyla tescilin son noktasına gelinerek sürecin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Kaplan, Kızıldamlar Kestane Kabağı’nın coğrafi işaret tescil süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu süreçte sonuna kadar desteklerini esirgemeyen Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Ergül’e özellikle teşekkürlerimizi sunarız. Tescil, 1-2 hafta içerisinde tescil bülteninde yayınlanacak." dedi.