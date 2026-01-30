Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosunda yaşanan önemli değişiklikle gündemde. Dizide Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör ile yolların ayrılmasının ardından, role genç oyuncu Emre Dinler dahil oldu.

Yeni Fatih’in setten ilk görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, izleyiciler karakter değişimini merakla karşılamaya başladı.

YENİ FATİH İLK KEZ EKRANA ÇIKIYOR

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre Emre Dinler, dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Setten paylaşılan karelerde Dinler’in diğer oyuncularla birlikte sahnelerde yer aldığı görülüyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR’DEN VEDA MESAJI

Diziden ayrılan Doğukan Güngör’ün set ekibiyle vedalaştığı ve yerine gelen oyuncuya destek verdiği de öğrenildi. Güngör’ün, veda gününde “Yeni gelen arkadaşımız zor bir görev devraldı, herkes yanında olsun” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İZLEYİCİLER MERAKTA

Fatih karakteri dizinin ana hikâyesinde önemli bir yere sahip olduğu için, Emre Dinler’in performansı şimdiden sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Yeni oyuncunun hikâyeye nasıl dahil olacağı ve karakterin nasıl şekilleneceği yeni bölümle birlikte netleşecek.