Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Ece İrtem evinde ölü bulundu. 35 yaşındaki oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Ece İrtem'e veda: Cenazedeki fotoğraf yarışı isyan ettirdi
Kızılcık Şerbeti'nin genç oyuncusu Ece İrtem, Kuşadası'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede annesi üzüntüden tabuta yaklaşamazken, bazı vatandaşların telefon kameralarıyla fotoğraf çekme yarışı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.Kaynak: Diğer
Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı. Kuşadası'nda toprağa verilen oyuncu Ece İrtem'in tabutunun başındaki fotoğraf yarışı 'pes artık' dedirtti. Deniz Seki ise görüntülere isyan etti.
Ece İrtem'in cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan babası Vural İrtem tarafından alınmıştı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilen genç oyuncunun cenazesi bugün öğlen Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Öğle namazı öncesi genç oyuncunun cenazesi Kervansaray önünden alınarak Hanım Camii'ne getirilip, musalla taşına konuldu. Acılı baba tabutun başından ayrılmadı.
DENİZ SEKİ'DEN FOTOĞRAF YARIŞINA GİRENLERE TEPKİ
Öte yandan camiye getirilen tabut için etraftaki vatandaşların fotoğraf yarışına girdiği dikkat çekti. Ece İrtem'in tabutunun fotoğrafını çeken kişiler sosyal medyada tepki çekti.
Deniz Seki cenazede yaşanan fotoğraf yarışına isyan ederek şu paylaşımı yaptı:
"Ece İrtem’in cenaze töreninden görüntüleri izlerken gerçekten hayretler içinde kaldım. Bir tarafta evladını son yolculuğuna uğurlayan, ayakta durmaya çalışan bir aile… Diğer tarafta ise o anı telefonlarıyla kaydetmeye çalışan zavallı insanlar. Bir cenazede ilk refleksimiz kamera açmak olmamalı. Acının da bir mahremiyeti, vedanın da bir saygınlığı vardır. Çok ayıp! Ünlü birini kaybetmiş olmak, o ailenin en zor anını görüntüleme hakkını kimseye vermez. Bazen en büyük saygı, telefonu cebine koyup sessizce orada bulunmaktır."
KIZININ TABUTUNA YAKLAŞAMADI
Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ece İrtem’in annesi Huriye İrtem, Kuşadası Hanım Camisi’nde ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınlarının yardımıyla yürüyen acılı anne, üzüntüsünden kızının naaşına yaklaşamadı.
Gürkan Uygun arkadaşının babasına başsağlığı diledi.
Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bize yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz"dedi.