Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Ece İrtem'e veda: Cenazedeki fotoğraf yarışı isyan ettirdi

DENİZ SEKİ'DEN FOTOĞRAF YARIŞINA GİRENLERE TEPKİ

Öte yandan camiye getirilen tabut için etraftaki vatandaşların fotoğraf yarışına girdiği dikkat çekti. Ece İrtem'in tabutunun fotoğrafını çeken kişiler sosyal medyada tepki çekti.

Deniz Seki cenazede yaşanan fotoğraf yarışına isyan ederek şu paylaşımı yaptı:

"Ece İrtem’in cenaze töreninden görüntüleri izlerken gerçekten hayretler içinde kaldım. Bir tarafta evladını son yolculuğuna uğurlayan, ayakta durmaya çalışan bir aile… Diğer tarafta ise o anı telefonlarıyla kaydetmeye çalışan zavallı insanlar. Bir cenazede ilk refleksimiz kamera açmak olmamalı. Acının da bir mahremiyeti, vedanın da bir saygınlığı vardır. Çok ayıp! Ünlü birini kaybetmiş olmak, o ailenin en zor anını görüntüleme hakkını kimseye vermez. Bazen en büyük saygı, telefonu cebine koyup sessizce orada bulunmaktır."