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Kızılcık Şerbeti hayranlarını heyecanlandıran sürpriz. Diziye veda edişi tartışmalar yaratan Ceren Karakoç, fenomene dönüşen 'Nursema' rolüyle ekibe yeniden katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ilk bölümden bu yana Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, projeye geri dönme kararı aldı. Karakterin diziye tam olarak hangi bölümde ve nasıl bir senaryoyla dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

AYRILIK KARARINI TATİLDE ÖĞRENMİŞTİ

Dört sezon boyunca geçirdiği peş peşe evlilikler ve kendi ayakları üzerinde durma mücadelesiyle seyircinin en bağ kurduğu figürlerden biri haline gelen Nursema, 5. sezonun hemen ilk sahnesinde yaşanan bir kazada hayatını kaybetmişti. Hatta sezonun ilk bölümünde karakterin mezar taşı dahi ekrana yansıtılmıştı.

Karakoç, daha önce Ayşe Arman’a verdiği röportajda bu vedadan önceden haberi olmadığını, kararı tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini belirtmişti. Nursema için kafasında her zaman 'mutlu bir son' hayal ettiğini ifade eden başarılı oyuncu, kendisi ayrıldıktan sonra yayınlanan yeni bölümleri izlemediğini de dile getirmişti.

SENARİST DEĞİŞİKLİĞİNİN ARDINDAN GELEN SÜRPRİZ

Geri dönüş iddialarının, dizinin mutfağındaki köklü değişimden hemen sonra gelmesi dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti’ni ilk günden itibaren kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün görevi bırakmasıyla senaryo ekibi tamamen yenilendi. Dizinin yeni senarist koltuğunda artık Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler yer alıyor.

Geçmiş bölümlerde Pembe, Nursema ve Mustafa gibi kilit karakterlerin derinliğini unutmayarak izleyiciden tam not alan yeni senaryo ekibi, bir yandan sosyal medyada Doğa ve Firaz aşkını bekleyen seyircilerin talepleriyle karşı karşıyaydı. Bu süreçte Nursema’nın hikâyeye yeniden dahil edilecek olması, yeni ekibin diziye nasıl bir rota çizeceğine dair merakı iyice tırmandırdı.