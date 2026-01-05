Dizide Fatih karakterine hayat veren ünlü oyuncu Doğukan Güngör, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonundaki gözaltı isimlerine yeni bir isim daha eklendi. Burak Doğan'ın haberine göre; 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Fatih'i Doğukan Güngör de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

İfadelerinin ardından ünlüler bırakılmıştı. Şeyma Subaşı da kısa süre önce yakalama kararı ardından ülkeye gelmiş ve ifade vermişti.

Ayrıntılar geliyor...