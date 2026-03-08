Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla cuma akşamlarını domine etmeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan 128. bölüm, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç’un başrollerini paylaştığı yapımda büyük yankı uyandırdı.

Bölüme Nursema ile İlhami’nin evliliği ve ilk gecesi damga vurdu. Mektubu okuyan Asil’in nikâhı engelleyememesiyle Nursema resmen İlhami ile evlendi.

Yeni evli çiftin ilk gecesi sahneleri izleyicileri ekran başına kilitlerken, İlhami’nin babası Ulvi’nin evinin kötü durumda olması nedeniyle yeni evlerine gelmesi ve İlhami’nin yatak odasını babasına vermesi sosyal medyada yoğun eleştiri topladı.

İlhami’nin Nursema ile birlikte yer yatağı hazırlaması, “abartı” ve “dev saçmalık” yorumlarına yol açtı.

Sosyal medyada şu tarz tepkiler öne çıktı:

“İlk geceden yatağını babana vermek nedir ya?”

“Yeni evlilerin yanında ne işin var amca ya, bide odayı kaptı!”

“Nursema o kadar şan şöhret bırak gel bu fakirhaneye”





Bu sahneler, dizinin duygusal ve aile dinamikleriyle dolu atmosferini tartışmaya açarken, bazı izleyiciler tarafından “gerçekçi aile fedakârlığı” olarak da savunuldu.



Bölümde ayrıca Asil’in Elif’e ayrılık açıklaması, Başak’ın kaçırılması gibi gelişmeler de dikkat çekti.





Kızılcık Şerbeti, reytinglerde zirveyi koruyan nadir dizilerden biri olarak yoluna devam ediyor.