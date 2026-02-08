Yeniçağ Gazetesi
08 Şubat 2026 Pazar
İstanbul 10°
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı

Doğukan Güngör’ün uyuşturucu testi pozitif çıkınca Kızılcık Şerbeti’nden ayrılması, partneri Seray Kaya ile arasını açtı. Güngör’ün Kaya’yı takipten çıkarması sonrası Kaya da misilleme yaptı ve anlamlı bir dua paylaşarak sessizliğe büründü.

Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör, bu nedenle rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden çıkarıldı. Bu gelişme, dizideki partneri Seray Kaya ile arasının açılmasına yol açtı.

Güngör'ün Kaya'yı Instagram'dan takipten çıkarması olayları yeni bir boyuta taşıdı.

Güngör’ün Kaya’yı Instagram’dan takipten çıkarması olayları yeni bir boyuta taşıdı.

Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı - Resim: 3

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, yapılan testin pozitif çıkması üzerine Kızılcık Şerbeti dizisindeki görevine son verilmişti.

Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı - Resim: 4

Dizideki partneri Seray Kaya, yaşananların ardından bir paylaşım yaparak “Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan” ifadelerini kullanmıştı. Bu beklenmedik ayrılığın ardından Doğukan Güngör, kendisine destek veren ailesine, dostlarına ve hayranlarına teşekkürlerini sundu.

Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı - Resim: 5

İNSTAGRAM HAMLESİ DİKKAT ÇEKTi

Doğukan Güngör’ün ayrılık sonrası yaptığı sosyal medya hamlesi gözlerden kaçmadı. Dizide Fatih’in eşi Başak karakterini canlandıran Seray Kaya’yı Instagram’dan takipten çıkaran Güngör’ün bu hareketi, magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı - Resim: 6

Seray Kaya da kendisini takipten çıkaran eski rol arkadaşı Doğukan Güngör’ü takipten çıkararak dikkat çeken bir paylaşım yaptı ve şu notu düştü:

Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı - Resim: 7

"Rabbim, beni gördüklerimi sen de gördün, benim duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin, hiza senin. Kul senin, ceza senin.”

Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı - Resim: 8

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 tarihinde Ankara’da doğmuş Türk oyuncudur (2026 itibarıyla 29 yaşında). Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Tiyatro kökenli bir sanatçı olarak Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi oyunlarda rol aldı.

Tiyatro kökenli bir sanatçı olarak Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi oyunlarda rol aldı.

Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı - Resim: 10

Harika Uygur’dan Chubbuck metodu eğitimi aldı. Profesyonel oyunculuğa 2018’de Meryem dizisiyle başladı. Ardından Zümrüdüanka (Hamit), Dilberay, Her Şeye Rağmen gibi yapımlarda oynadı. En çok tanındığı rol, Show TV’nin Kızılcık Şerbeti (2022-2026) dizisindeki Fatih Ünal karakteridir.

Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı - Resim: 11

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuş Türk oyuncudur (2026 itibarıyla 35 yaşında). Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Daha önce makyaj sanatçılığı yaptı. Kariyerine 2012’de Huzur Sokağı dizisiyle başladı.

Kızılcık Şerbeti'nde takip krizi: Doğukan Güngör Seray Kaya'yı takipten çıkardı - Resim: 12

Kocamın Ailesi (Miray), Gülümse Yeter (Gül Özdemir), Kadın (Şirin), Kuruluş: Osman (Lena Hatun) ve Mahkum (Cemre Uysal) gibi yapımlarda rol aldı. Baba tarafından Giresunlu, anne tarafından Samsunlu ve Çerkes kökenlidir. Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisinde Başak karakterini canlandırıyor.

Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
