Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılıklar: Senaryo sil baştan yazılıyor

Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılıklar: Senaryo sil baştan yazılıyor

Türk televizyonlarının fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunu 18 Eylül'de açmaya hazırlanıyor. Dizi, yeni sezonda iki oyuncusuna veda ederken kadrosuna bir yeni ismi dahil edecek.

Kaynak: Diğer
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Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılıklar: Senaryo sil baştan yazılıyor - Resim: 1

Dizinin en dikkat çeken ayrılığı, ilk dört sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek olacak.

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Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılıklar: Senaryo sil baştan yazılıyor - Resim: 2

Özellikle son sezonda hikâyenin merkezindeki isimlerden biri haline gelen Nilay'ın yanı sıra, dizinin kemik kadrosunda yer alan ve Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan da ekibe veda edecek.

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Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılıklar: Senaryo sil baştan yazılıyor - Resim: 3

Kıvılcım'ın halası Devrim karakteriyle Laçin Ceylan'ın kadroya katılacağı iddia edilse de bu plan son anda iptal edildi. Öte yandan dizinin yeni sezonunda Murat Aygen, Lider karakteriyle hikâyeye dahil olacak.

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Kızılcık Şerbeti'nde şok ayrılıklar: Senaryo sil baştan yazılıyor - Resim: 4

Türk televizyonlarının fenomen dizisi haline gelen Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunu 18 Eylül'de açmaya hazırlanıyor

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