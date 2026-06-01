Yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam eden yapımda, ilk bölümden bu yana kadroda yer alan Aliye Uzunatağan ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Dizide Sönmez karakterini canlandıran deneyimli oyuncunun projeye veda etmesi, izleyiciler arasında şaşkınlık yarattı.

Sezon finalinde kalp krizi geçiren Sönmez karakterinin akıbeti merak konusu olurken, kulis bilgilerine göre ayrılığın perde arkasında ekonomik şartlar bulunuyor. İddiaya göre, sezon finali öncesinde taleplerini ileten Uzunatağan ile yapım şirketi arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı ve taraflar ayrılık kararı aldı.

Öte yandan, usta oyuncu ile yapım ekibi arasında daha önce de benzer bir süreç yaşanmış, görüşmelerin ardından iş birliği devam etmişti. Ancak bu kez tarafların ortak noktada buluşamadığı ve ayrılığın kesinleştiği belirtiliyor.