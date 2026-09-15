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Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken yayınlanan ikinci fragmanıyla gündem oldu. Fragmanda Ünal ailesinin şirketlerinde yaşanan ekonomik sıkıntılar dikkat çekti.

Asude, mali sorunlar nedeniyle Abdullah'a şirketleri satmasını teklif etti. Abdullah ise şirketlerin babasından kaldığını söyleyerek bu teklife karşı çıktı ve satamayacağını belirtti.

Ancak Abdullah'ın bu sözleri, dizinin önceki sezonlarını takip eden seyircilerin dikkatini çekti.

PEMBE'NİN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Geçmiş sezonlarda yayınlanan bir sahnede Pembe, Abdullah'ın şirketini kurabilmesi için zamanında bütün bileziklerini verdiğini anlatmıştı.

Yeni fragmanda ise Abdullah'ın şirketlerin babasından kaldığını söylemesi, iki sahnenin yeniden karşılaştırılmasına neden oldu.

SEYİRCİLER “SENARYO ÇELİŞKİSİ” DEDİ

İki farklı sahnenin sosyal medyada yan yana getirilmesinin ardından izleyiciler, dizide “mantık hatası” yapıldığını savundu.

Bazı seyirciler, senaristlerin geçmiş sezonlarda Pembe üzerinden anlatılan bu ayrıntıyı unutmuş olabileceğini öne sürdü. Dizinin yeni sezonu başlamadan fark edilen detay sosyal medyada tartışma konusu oldu.