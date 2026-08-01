Beşinci sezon hazırlıkları devam eden dizide, daha önce Doğukan Güngör'ün projeden ayrılmasının ardından Feyza Civelek'in durumu merak konusu olmuştu.
Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde yeni sezon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Feyza Civelek'in yeni bölümlerde yer almayacağı öğrenildi.Kaynak: Diğer
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği veren Civelek'in test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından kanal yönetiminin yeni sezon kadrosuyla ilgili kararını verdiği öğrenildi.
İlk bölümden itibaren dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in, yeni sezonda "Kızılcık Şerbeti" ekibinde bulunmayacağı aktarıldı.
KIZILCIK ŞERBETİ BİTEBİLİR
Kızılcık Şerbeti yapımcısı bir süre önce bu konuda şu açıklamayı yapmıştı:
"Şu an dizi yayında değil. Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var."
"Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Feyza giderse dizi bitebilir."
"Bu dizinin senaristi Melis hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın. Melis hanımı zor bir durumda bırakacak işin içinde ben de olmam."