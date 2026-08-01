Yeniçağ Gazetesi
01 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde yeni sezon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Feyza Civelek'in yeni bölümlerde yer almayacağı öğrenildi.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha - Resim: 1

Beşinci sezon hazırlıkları devam eden dizide, daha önce Doğukan Güngör'ün projeden ayrılmasının ardından Feyza Civelek'in durumu merak konusu olmuştu.

1 7
Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha - Resim: 2

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği veren Civelek'in test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilmişti.

2 7
Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha - Resim: 3

Yaşanan gelişmelerin ardından kanal yönetiminin yeni sezon kadrosuyla ilgili kararını verdiği öğrenildi.

3 7
Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha - Resim: 4

İlk bölümden itibaren dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in, yeni sezonda "Kızılcık Şerbeti" ekibinde bulunmayacağı aktarıldı.

4 7
Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha - Resim: 5

KIZILCIK ŞERBETİ BİTEBİLİR

Kızılcık Şerbeti yapımcısı bir süre önce bu konuda şu açıklamayı yapmıştı:
"Şu an dizi yayında değil. Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var."

5 7
Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha - Resim: 6

"Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Feyza giderse dizi bitebilir."

6 7
Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha - Resim: 7

"Bu dizinin senaristi Melis hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın. Melis hanımı zor bir durumda bırakacak işin içinde ben de olmam."

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro