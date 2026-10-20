Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık yaşandı. Yapım şirketi Gold Film, dizide Billur karakterine hayat veren Cansu Taşkın'ın oyuncu kadrosundan ayrıldığını duyurdu.

Gold Film tarafından yapılan basın açıklamasında, dizinin 143. bölümü itibarıyla gerçekleşen senarist değişikliğinin ardından hikayede bazı düzenlemelere gidildiği belirtildi.

Bu değişiklikler doğrultusunda Cansu Taşkın'ın canlandırdığı Billur karakterinin hikayesinin sona erdiği ve oyuncunun dizinin kadrosundan ayrıldığı açıklandı.

GOLD FİLM'DEN AÇIKLAMA

Yapım şirketinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Kızılcık Şerbeti dizimizin 143. bölümü itibarıyla senarist değişikliği sonrasında hikayede yapılan düzenlemeler doğrultusunda, Cansu Taşkın'ın hayat verdiği Billur karakterinin hikayesi sona ermiştir.

Bu nedenle değerli oyuncumuz Cansu Taşkın, dizimizin oyuncu kadrosundan ayrılmıştır.

Kendisine bugüne kadar projemize verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”