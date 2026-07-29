Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Türk televizyonlarının tanınan ve başarılı isimlerinden Barış Kılıç, uluslararası arenada gurur verici bir başarı elde etti. Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen yapımı "Kızılcık Şerbeti"nde canlandırdığı Ömer karakteriyle adından söz ettiren Kılıç, Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde (BIAF) "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" unvanına layık görüldü.

ÖDÜLÜNE BEYRUT'TA KAVUŞACAK

Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek olan Beyrut Uluslararası Ödül Töreni, 31 Temmuz tarihinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek.

Sonsöz'de yer alan habere göre, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan bu ödülü bizzat almak üzere törene katılacak olan Barış Kılıç'ın bu başarısı, Türk dizi sektörünün sınırları aşan gücünün yeni bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

TÜRK OYUNCULARIN ALDIĞI ÖDÜL İLK DEĞİL

Ortadoğu'nun en saygın organizasyonları arasında yer alan BIAF'ta, geçmiş yıllarda da pek çok Türk oyuncu ödül sevinci yaşamıştı. İşte o ünlüler:

Halit Ergenç

Bergüzar Korel

Barış Arduç

Meryem Uzerli