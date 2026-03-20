Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç’un yer aldığı dizi, yayın hayatına başladığı günden bu yana cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Yayın saatinde izleyiciler, Aile Arasında filmiyle buluşacak.

YENİ BÖLÜM TARİHİ AÇIKLANDI

Dizi, bayram arası nedeniyle verilen kısa molanın ardından 27 Mart Cuma akşamı yeni bölümüyle yeniden izleyiciyle buluşacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

129. bölümde, boşanma sürecine giren Başak’ın, Fatih’in yanından kaçırılmasının arkasında yine Fatih olduğu ortaya çıkar. İkili arasındaki soğukluk sona erer ve sorunlarını konuşarak ilişkilerine yeniden şans verirler. Nilay’la evlenmekte kararlı olan Yağız, bu kez yardım bahanesiyle yaklaşsa da istediği sonucu elde edemez. Nursema ve İlhami’nin sakin ilerleyen evlilik süreci, Abdullah ailesinin iftar ziyaretiyle farklılıkların daha görünür hale gelmesine neden olur.

Öte yandan Asil’in gidişiyle sarsılan Elif, içine kapanmak yerine çevresine sert tepkiler vermeye başlar. Bu tavırları çocuklara yöneldiğinde ise ciddi bir tepkiyle karşılaşır. İş hayatındaki sorunları çözemeyen Emir ise Çimen’le birlikte evden ayrılmak zorunda kalır ve bir arkadaşına sığınır. İçinde bulunduğu zor durumu kimseyle paylaşmak istemese de yaşadığı çıkmaz giderek büyür ve onu intiharın eşiğine kadar sürükler.