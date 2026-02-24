Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu hafta 127. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her sahnesiyle büyük heyecan yaratan fenomen yapımda, Başak’ın hamilelik haberi tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Kızılcık Şerbeti 127. bölüm fragmanı herkesi şaşırttı: Fatih dokunmadı bile, Başak hamile nasıl olur?'
Kızılcık Şerbeti 127. bölümde duygusal sınavlarla dolu! Kıvılcım-Ömer çifti Kemal’i teslim etme acısı yaşarken Başak’ın hamilelik haberi ortalığı karıştırıyor. Fatih’in tepkisi ve gizemli kadın kim? Dizinin fanlaı cuma gününü heyecanla bekliyor.
Cuma akşamlarını renklendiren Kızılcık Şerbeti, yeni bölümünde izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Kıvılcım ve Ömer’in en zorlu dakikaları ekrana gelirken, Başak’ın hamilelik gerçeği herkesi şoke edecek.
KIZILCIK ŞERBETİ 127. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Bölüm fragmanında Kıvılcım ile Ömer’in en çetin anlarında yanlarında duran Salkım’ın annelikle ilgili içten sözleri izleyenlerin yüreğine dokunuyor. Çift için asıl sınav, evlatları gibi bağlandıkları Kemal’i gerçek ailesine teslim etmek oluyor.
Duygusal sahnelerin ardından Asil’in kanalına gelen gizemli kadının kimliği büyük merak konusu haline gelirken, bu olay Elif ile arasının bozulmasına yol açıyor. Nilay, hayatına yeni birini dahil etme konusunda vicdan azabı çekerken en büyük moral desteğini Nursema’dan alıyor.
Fragmana damga vuran gelişmelerden biri, Tuncay’ın Başak’ın hamile olduğunu açıklaması oluyor. Yeni bölümde Fatih’in bu habere vereceği tepki şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.
Kızılcık Şerbeti’nin son fragmanındaki hamilelik bombasına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı.
Takipçiler; "Fatih elini bile sürmemişti", "Önceki bölümlerde çiftlikteki at olan Başak'ın konusu geçmişti, muhtemelen at olan 'Başak' hamile" gibi esprili ve şaşkın tepkiler paylaştı.
KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ
Kızılcık Şerbeti, Show TV'de yayınlanan, Gold Film yapımı popüler bir Türk dram dizisidir. İlk bölümü 28 Ekim 2022'de ekrana gelen dizi, 4. sezonunda devam ediyor ve toplamda 126 bölüm yayınlanmış durumda (son bölüm 126. bölüm olarak Şubat 2026 itibarıyla yayınlandı,
(127. bölüm yakında geliyor).Dizi, seküler ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya) ile muhafazakâr bir aileden gelen Ömer (Barış Kılıç) arasındaki ilişkiyi, aile çatışmalarını, aşk, ihanet, sırlar ve toplumsal değerler üzerinden işliyor. Başrollerde Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım) gibi isimler yer alıyor.
KONU ÖZETİ:
Kıvılcım, boşanmış, iki kız çocuğu annesi, bağımsız ve eğitimli bir kadındır. Ömer'le yolları kesişir ve farklı dünyalardan gelen bu iki kişinin evliliği, ailelerin kültürel çatışmalarını tetikler. Zamanla entrikalar, yasak aşklar, aile içi gerilimler ve dramatik sırlar ön plana çıkar. 4. sezonda Ünal ailesinin kayıplar sonrası bir araya gelmesi, Fatih-Başak çiftinin gerilimi, Nursema-İlhami ilişkisi gibi hikayeler öne çıkıyor.
SON GELİŞMELER:
126. bölümde Fatih ve Başak arasındaki gerilim zirveye ulaşmış, boşanma noktasına gelinmiş ancak Fatih küçük hamlelerle engellemeye çalışıyor. 127. bölüm fragmanlarında ise en büyük şok Başak'ın hamile olduğu haberi! Bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırdı; izleyiciler "Fatih elini bile sürmemişti" gibi esprili ve şaşkın yorumlar yapıyor, bazıları Başak'ı çiftlikteki atla karıştırarak mizah yapıyor. Cuma akşamları 20:00'de Show TV'de yayınlanıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ TARTIŞMALAR
Dizi, yayınlandığı günden beri sıkça polemik konusu oldu:Başlangıçta seküler-muhafazakâr kutuplaşmayı abartılı sahnelerle gösterdiği için (başörtüsü tartışmaları, "faşist" vs. diyaloglar) büyük tepki çekti; RTÜK cezaları gündeme geldi.
2023'te seçim öncesi Nursema karakteri üzerinden siyasi sembolleşti, popüler kültür-siyaset ilişkisi akademik makalelere konu oldu.
Son dönemde Doğa-Firaz arasındaki "yasak aşk" gibi konular Demet Akalın gibi ünlülerden sert eleştiri aldı; aile değerlerini bozduğu iddia edildi.
Fenomen bir dizi olarak reyting rekorları kırıyor, ancak her sezon yeni skandallarla konuşulmaya devam ediyor.