Kızılcık Şerbeti 127. bölüm fragmanı herkesi şaşırttı: Fatih dokunmadı bile, Başak hamile nasıl olur?'

SON GELİŞMELER:

126. bölümde Fatih ve Başak arasındaki gerilim zirveye ulaşmış, boşanma noktasına gelinmiş ancak Fatih küçük hamlelerle engellemeye çalışıyor. 127. bölüm fragmanlarında ise en büyük şok Başak'ın hamile olduğu haberi! Bu gelişme sosyal medyada büyük yankı uyandırdı; izleyiciler "Fatih elini bile sürmemişti" gibi esprili ve şaşkın yorumlar yapıyor, bazıları Başak'ı çiftlikteki atla karıştırarak mizah yapıyor. Cuma akşamları 20:00'de Show TV'de yayınlanıyor.