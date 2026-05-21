Kızılcagün Platformu tarafından organize edilen “milli birlik ve beraberlik çağrısı” kapsamında, çok sayıda vatandaş ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binası önünde bir araya geldi. Topluluk, ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın son dönemde kamuoyuna yansıyan beyanatlarına sert tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Emekli Albay Orkun Özeller, Büyükelçi Barrack'ın diplomatik sınırları ve tahammül ölçülerini aştığını ifade etti. Özeller tarafından okunan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenlik haklarını ihlal eden ve Türk milletinin onuruna dokunan açıklamalarını protesto etmek amacıyla burada toplanmış bulunuyoruz. Göreve başladığı günden bu yana bir sömürge valisi gibi hareket eden Barrack’ın ‘dokunulmazlığı’ artık Türk milleti için kabul edilebilir değildir. Ulus devletleri parçalayıcı politikaların uygulayıcısı olan bu ismin ‘istenmeyen adam’ (Persona non grata) ilan edilmesi ve sınır dışı edilmesi yönündeki ortak irademizi beyan ediyoruz."

Açıklamada, Büyükelçi Barrack’ın Türkiye’ye yönelik sarf ettiği iddia edilen stratejik ve siyasi ifadelere tek tek değinilerek şu eleştiriler sıralandı:

Türkiye için en iyi yönetim modelinin ‘yeni Osmanlı’ olduğunu iddia etmesi, PKK/PYD’yi müttefik olarak nitelendirmesi, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılmasını talep edip Bartholomeos’u ‘Ekümenik’ ilan ederek Lozan Antlaşması’nu delme hedefi gütmesi sert dille eleştirildi.

Barrack'ın ‘Orta Doğu’da tutunabilen yegane hükümetlerin monarşik yapılı güçlü liderlik rejimleri olduğu’ yönündeki sözlerinin, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türk milletini tanımadığının göstergesi olduğu belirtildi.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecini ‘dört ülkede yaşayan Kürtlerin kendi yaşamlarını kendilerinin belirlemesine imkan tanıma’ şeklinde tanımlaması ve ‘ulus devletler 1919'dan beri önümüzde engel’ ifadeleri, ülkenin üniter yapısına yönelik açık bir tehdit olarak yorumlandı.

Mevcut iktidarın ABD’yi hâlâ ‘stratejik ortak’ olarak görmesinin kabul edilemez olduğunu savunan platform üyeleri; geçmişte yaşanan ambargoları, PKK ve uzantılarına verilen silah desteklerini, askerlerin başına çuval geçirilmesi hadisesini ve FETÖ liderinin ABD'de barındırılmaya devam etmesini hatırlatarak, bu durumun ortaklık değil ancak "düşmanlık faaliyeti" olarak adlandırılabileceğini aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsızlık kimliğinin Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet ile mühürlendiğini hatırlatan topluluk, Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili bakanlıkları resmi adım atmaya çağırdı. Açıklama, "Haddini ve tahammül sınırımızı fazlasıyla aştın. Bu saatten sonra seni ülkemizde istemiyoruz, en kısa zamanda evine dön. İktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi çevreleri bu milli meselede birlik olmaya davet ediyoruz" sözleriyle tamamlandı.