Ramazan ayında kan stoklarında dönemsel olarak yaşanan düşüşe karşı Türk Kızılay, Ramazan ayında kan stoklarında herhangi bir sorun yaşamazken, yetkililer negatif kan gruplarında bir miktar düşüş olduğunu belirterek kan bağışı çağrısı yaptı.

"AMELİYATLAR VE DOĞUMLAR DURMUYOR"

Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, kan bağışının ertelenemeyecek bir ihtiyaç olduğunu vurguladı ve "Laboratuvarlarımızda tahlil edilen kanları 1.176 hastaneye 7/24 lojistikle ulaştırıyoruz. Bağışçıları bekletmemelerini rica ediyoruz; çünkü hayat devam ediyor, yaralanmalar ve doğumlar durmuyor" dedi.

Saygılı, iki önemli noktaya dikkat çekerek negatif kan gruplarında bir miktar düşüş gözlemlendiğini duyurdu. Onkoloji (kanser) hastaları için hayati olan beyaz kan bağışının 15-20 günde bir yapılabileceğini hatırlatan Saygılı, bu konuda özel bir farkındalık beklediklerini ifade etti.