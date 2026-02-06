Sakarya Hendek’te pedofili skandalı yaşandı.AKP Hendek Belediyesi Meclis Üyesi ve Kızılay Hendek Şube Başkanı iş insanı Recep Y. olayın ana odağı oldu. Recep Y.’nin aşk yaşadığı ileri sürülen kadınla birlikte “Pedofili-çocuğun cinsel istismarı” iddiasıyla tutuklandı.

FİZİKİ TAKİPE ALINMIŞLAR

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Recep Y. ile aşk yaşadığı Zeynep K. polis tarafından fiziki ve teknik takibe alındı. Çalışma sonucunda Hendek’te önce giyim mağazası sonra ise güzellik salonu açan 37 yaşındaki Zeynep K. polis tarafından gözaltına alındı.

Halk 54’de Hüseyin Cumalı’nın haberine göre; banka hesapları incelenen Zeynep K.’ye iş insanı Recep Y. tarafından yüklü miktarlarda para gönderildiğini belirlendi. Yapılan teknik incelemelerde olay Diyarbakır merkezli başlatılan ve ucu Ankara’ya dayanan, sonrasında “çocuk müstehcenliği” soruşturmalarına kadar geldi.

TELEFONDA ÇOK SAYIDA MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR ÇIKMIŞ

Olayın ardından polis 30 yaşındaki Recep Y.’yi de gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden aynı zamanda Hendek Belediyesi Meclis Üyeliği de yapan Recep Y.’nin cep telefonunda çocuk müstehcenliğine ait çok sayıda fotoğraf çıktı.

Recep Y, savunmasında ise Sosyal medya platformunda bir hasta için yardım toplandığını, buraya 500 lira para gönderdiğini, karşılığında kendisine gönderilen dekontu tıkladığında fotoğrafların cep telefonuna yüklendiğini” söyledi. Polislerin, “Zeynep K.’nin 9 yaşındaki çocuğunun müstehcen fotoğrafları da var” sözlerine ise Recep Y, fotoğrafların yapay zekayla yanlışlıkla olduğunu savundu. Ekipler Recep Y.’nin yapay zeka uygulamasına para karşılığı üyeliği olduğuna da ulaştı.

Ekipler, Recep Y. ile aşk yaşayan Zeynep K.’ye de neden kendi çocuğunun müstehcen fotoğraflarını attığı sorusunu yöneltti. Zeynep K. savunmasında ise 9 yaşındaki kendi kız çocuğunun normal giyimli fotoğraflarını attığını ve Recep Y.’ye çocuğunun müstehcen fotoğraflarını atmadığını belirtti.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işin uzmanları tarafından çapraz sorguya alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

KIZILAY’DAN JET AÇIKLAMA

Kızılay’dan ise jet açıklama geldi. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada şahsın görevine son verildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Hendek Şube Başkanlığı görevine, bir önceki başkanın istifa etmesinin ardından 6 Ocak 2026 tarihinde gelen Recep Yarıcı'nın yüz kızartıcı bir suçtan dolayı tutuklandığını büyük bir infialle öğrendik. Asla kabul edilemez nitelikteki bu yüz kızartıcı olayın bilgisini alır almaz, Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Recep Yarıcı'nın görevine 31.01.2026 tarihinde derhal son vermiştir. Adı geçen kişi, Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevinde sadece 25 gün kalmıştır.

Kurumumuzla tüm ilişiği kesilen şahsın en ağır cezayı alması için olaya müdahil olduğumuzu, sıfır tolerans gösterdiğimiz konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için adli mercilerce iş birliği içinde çalıştığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."