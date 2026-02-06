Kızılay, deprem zamanında çadır satmıştı. 86 milyonun tepki gösterdiği bu ticarete Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay, depremlerin 3. yıl dönümü anmasında Kızılay'ın çadır satışını savundu. "3. Yıldönümünde 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri ve Beklenen Marmara Depremine Ne Kadar Hazırız?" adlı anmada konuşan Pay, "Belki de doğru olan Kızılay'ın o çadırları satmasıydı. Bizler gelip geçiciyiz, kurumlar bakidir" dedi.

Seçil Karaoğlu'nun haberine göre, Pay'ın sinir uçlarımıza dokunan skandal açıklaması şöyle:

"Belki de bilimsel olarak doğru olan o çadırın satılmasıydı. Ne kadar bilimsel olduğuna bakmamız lazım. İlk 72 saat her afetzedenin kendine yetebilmesi gerekiyor. Bir yanda çadır sattı söylemi var. Öbür tarafta 10 dakika açıklama var. Belki de o çadır satılmalı. Bu kurum 168 yıllık bir kurum bizler gelip geçiciyiz."

NE OLMUŞTU?

Kızılay, depremin üçüncü günü, Ahbap Derneği’ne 46 milyon TL tutarında çadır satışı gerçekleştirmişti. Sadece Ahbap’a değil; Türk Eczacıları Birliği’ne ve çeşitli şirketlere de çadır satılmıştı.

Müfettişlerin İçişleri Bakanlığı'na gönderdiği raporda da satış belgelenmişti. Raporda “Ahbap Derneği’ne çadır satışı işleminde; satışa konu çadırların şirket (Kızılay Çadır A.Ş.) stokunda yer aldığı, bedelin banka aracılığıyla ödendiği, işlem taraflarının ticari nitelikte bir satış sözleşmesi çerçevesinde hareket ettiği yönünde kayıt ve savunmalar bulunduğu, buna karşın şikâyet dilekçelerinde bu işlemin Kızılay tüzüğü ve kamu yararı ilkeleriyle bağdaşmadığı, afet döneminde derhâl ve ücretsiz yardım yükümlülüğüne aykırılık oluşturduğu yönünde iddiaların ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır” ifadeleri yer almıştı