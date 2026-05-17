Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli'nin paylaştığı kadınları, Cumhuriyet'i ve Laiklik ilkesini doğrudan hedef alan paylaşıma tepki yağmaya devam ediyor. Kadınların hedef alınarak şeriat istenilen ve bunun için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenilen videoya bir tepki de AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nihal Bengisu Karaca'dan geldi.

Karaca, sosyal medyadan videoya dair paylaşımda bulunarak, "Ben sadece tatsız değil ürkütücü buldum videoyu" dedi.

Karaca'nın Kızılay'ın Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve paylaştığı videoya dair tepkisi şu şekilde oldu:

"Vaktiyle başörtülü kızların eğitim hakkını savundukları için şimdilerde pişman olan 45-50 yaş üstü kalabalık giderek daha fazla öne çıkar oldu nitekim. Şu video ve ona destek verenler, o günlerdeki başörtülüye eğitim hakkı mücadelesinin sırf rejimin zorbalığına karşı zorunlu direnç hattı oluşturmak için örgütlendiğini yeniden kanıtlamış oluyor. Kemalistler tesettürlü kadınları kamusal alanda istemiyordu, İslamcılar da aslında sokakta, okulda iş yerinde istemiyordu. Her ikisi de aslında tesettürlü kadınlar sadece evde olsun istiyordu. Bu 'Perfect match' hali bugün için de bir şeyler söylüyor. O yüzden ben sadece tatsız değil ürkütücü buldum videoyu"

Vaktiyle başörtülü kızların eğitim hakkını savundukları için şimdilerde pişman olan 45-50 yaş üstü kalabalık giderek daha fazla öne çıkar oldu nitekim. Şu video ve ona destek verenler, o günlerdeki başörtülüye eğitim hakkı mücadelesinin sırf rejimin zorbalığına karşı zorunlu… https://t.co/7E7Y2xQJt5 — Nihal Bengisu Karaca (@nibenka) May 17, 2026

NE OLMUŞTU

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, sosyal medya platformu üzerinden bir video paylaşarak skandala imza atmıştı. Yapay zeka ile hazırlandığı anlaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen bir 'şarkı' yer almış ve şarkıda 'Evde kalsın kızlar ne olur Reis' denildiği duyulmuştu. Kadınların ciddi şekilde hedef alınarak şeriat istenilen videoda Cumhuriyet'in temel değerlerinin, kadın haklarının ve toplumun yapı taşlarının doğrudan hedef alınması infial yaratmıştı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoya ilişkin açıklamada bulunmuş ve Beydilli'nin derhal görevden alınması gerektiğini söylemişti.

BASIN TOPLANTISIYLA ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Kayseri’de basın toplantısı düzenleyen Beydilli, paylaşımın başka bir kullanıcıya ait içeriğin “yanlışlıkla yeniden paylaşılması” sonucu yayımlandığını öne sürmüştü. Açıklamada herhangi bir idari işlem ya da yaptırıma ilişkin bilgi verilmemesi dikkat çekmişti.

“YANLIŞLIKLA REPOST EDİLDİ” SAVUNMASI

Basın toplantısında yanlışlıkla repost edilen paylaşımın fark edilmesinin ardından kısa süre içerisinde kaldırıldığını belirten Beydilli, söz konusu içeriğin fikir, hazırlık ve paylaşım süreçlerinde herhangi bir dahlinin bulunmadığını, içeriğe ilişkin görüşleri yansıtmadığını ifade etmişti.

KIZILAY’DAN YAPTIRIM YERİNE ÖZÜR MESAJI

158 yıllık geçmişe sahip bir kurum olduklarını belirten Beydilli, Türk Kızılay’ın faaliyetlerini “ayrım gözetmeme” ilkesi doğrultusunda sürdürdüğünü söyledi. Kadın gönüllülerin Kızılay çalışmalarındaki önemine vurgu yapan Beydilli, yaşanan süreç nedeniyle incinen kadınlardan “samimiyetle özür dilediğini” açıklamıştı.