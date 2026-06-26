Kaynak: İHA

Türk Kızılay, Bangladeş'te uzun yıllardır süren insani krize karşı yürüttüğü kapsamlı operasyonlarla bölgedeki yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Sahadaki çalışmaları denetlemek amacıyla Bangladeş’e giden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz; Bangladeş Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile bölgede faaliyet gösteren uluslararası insani yardım paydaşlarıyla üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Yaklaşık 9'uncu yılına giren Arakan krizinin güncel durumunun ele alındığı temaslarda, azalan küresel fonların mültecilerin gıda, sağlık, eğitim ve koruma hizmetleri gibi en temel hakları üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Ziyaret kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakan Yardımcısı Shama Obaed Islam ve Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Ramis Şen ile de bir araya gelen Yılmaz, hem yerinden edilmiş Arakanlı Müslümanlara hem de onlara kapılarını açan ev sahibi topluluklara yönelik desteklerin kesintisiz sürmesi gerektiğini, krizin dünya gündemindeki görünürlüğünün korunmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.