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Kanadalı yazar Lucy Maud Montgomery tarafından kaleme alınan Yeşilin Kızı Anne (Anne of Green Gables), dünya edebiyatının sevilen klasiklerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk kez 1908 yılında yayımlanan eser, yetim bir kız çocuğu olan Anne Shirley’nin yaşamını ve kendisine yeni bir yuva kurma çabasını anlatıyor.

HAYAL GÜCÜ VE BÜYÜME TEMASI

Hikâyenin merkezinde, yanlışlıkla erkek çocuk bekleyen Marilla ve Matthew Cuthbert kardeşlerin yanına gönderilen Anne Shirley bulunuyor. Prince Edward Adası’ndaki Green Gables çiftliğine gelen Anne, güçlü hayal gücü, konuşkanlığı, merakı ve kendine özgü kişiliğiyle yeni ailesinin hayatını değiştiriyor.

Montgomery’nin romanı, Anne’nin çocukluktan gençliğe uzanan gelişimini ele alıyor. Anne, geçmişinde yaşadığı kayıplara ve karşılaştığı önyargılara rağmen hayata umutla yaklaşmayı sürdürüyor. Doğayla kurduğu bağ, arkadaşlıkları ve eğitim hayatındaki deneyimleri, karakterin kişisel gelişiminde önemli bir yer tutuyor.

Eser, yalnızca bir çocuğun yeni bir aileye alışmasını değil, aynı zamanda sevgi, kabul görme ve kendine bir yer edinme arzusunu da anlatıyor.

ANNE WİTH AN E DİZİSİ NASIL FARKLILAŞIYOR?

2017 yılında yayımlanmaya başlayan Anne with an E, Moira Walley-Beckett tarafından geliştirildi. Amybeth McNulty’nin Anne Shirley karakterine hayat verdiği yapım, romanın temel hikayesini korurken karakterlerin yaşadığı zorlukları ve toplumsal meseleleri daha ayrıntılı biçimde ele alıyor.

Dizi; çocuk hakları, kadınların toplumdaki yeri, ayrımcılık, kimlik arayışı ve önyargılar gibi konulara da odaklanıyor. Görsel anlatımı, dönem atmosferi ve karakterler arasındaki ilişkilerle dikkat çekiyor.

NEDEN HALA İLGİ GÖRÜYOR?

Anne with an E, geçmişte yaşanan acıların insanın geleceğini bütünüyle belirlemek zorunda olmadığını vurguluyor. Anne’nin kendisini kabul ettirme ve ait olduğu yeri bulma çabası, hikâyeyi zamansız kılan unsurlar arasında yer alıyor. Kitap ve dizi, okurlara ve izleyicilere farklılıkların bir eksiklik olmadığını, hayal gücünün ve sevginin insan yaşamını değiştirebileceğini hatırlatıyor.