Kızıl altında kritik tarih belli oldu: Yeni hedef 17 bin dolar

Araştırma kuruluşu BMI, elektrifikasyon ve temiz enerji yatırımlarının etkisiyle bakır fiyatlarının 2035 yılına kadar ton başına 17 bin dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu hedef, mevcut piyasa seviyelerine göre yaklaşık %16,23’lük bir artış potansiyeline işaret ediyor.