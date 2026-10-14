Metal piyasalarında "kızıl altın" olarak adlandırılan bakır için fiyat tahminleri yukarı yönlü revize edildi.
Kızıl altında kritik tarih belli oldu: Yeni hedef 17 bin dolar
Metal piyasasında "Kızıl altın" olarak adlandırılan bakırda, ABD'nin tarife belirsizliği ve arz sıkışıklığı etkili olmaya devam ediyor. BMI, tarih vererek bakır için beklentisini yükseltti.Kaynak: Haber Merkezi
Araştırma kuruluşu BMI, elektrifikasyon ve temiz enerji yatırımlarının etkisiyle bakır fiyatlarının 2035 yılına kadar ton başına 17 bin dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu hedef, mevcut piyasa seviyelerine göre yaklaşık %16,23’lük bir artış potansiyeline işaret ediyor.
BMI analistleri, 2026 yılı için ortalama bakır fiyatı tahminlerini yukarı taşırken, yılın geri kalanında piyasada oynak bir seyrin hakim olacağını vurguladı. ABD’nin uygulayacağı tarife politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyat hareketlerinde belirleyici olduğunu aktaran analistler, Washington yönetiminin alacağı nihai kararların kısa vadeli yönü çizeceğini ifade etti.
Öte yandan, küresel bakır piyasasındaki yapısal arz sıkışıklığının devam etmesi bekleniyor. Piyasadaki arz kısıtlarının, olası fiyat düşüşlerini sınırlayıcı bir tampon işlevi göreceği değerlendiriliyor.
Uzun vadeli görünümde ise enerji dönüşümü, elektrik şebekelerinin yenilenmesi ve geniş çaplı elektrifikasyon projeleri bakır talebini diri tutan ana faktörler olarak öne çıkıyor.
Halen Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık vadeli bakır kontratları ton başına 14.624,50 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izlerken, BMI’ın 2035 yılı için belirlediği 17 bin dolarlık hedef piyasalarda dikkat çekti.