Kaynak: ANKA

Türk sinemasının efsane isimlerinden Tarık Akan, ölümünün onuncu yılında ailesi, sanatçı dostları, öğrencileri ve sevenleri tarafından unutulmadı. 16 Eylül 2016’da akciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yuman usta oyuncu, kurucusu olduğu Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu’nda düzenlenen törenle ve ardından Bakırköy Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Sanatçı için ilk anma programı, 1991 yılında kuruculuğunu üstlendiği Bakırköy’deki Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Törene Akan’ın ailesi, sanatçı dostları, sevenleri, okulun öğrencileri, öğretmenleri, mezunları ve yöneticileri katıldı.

Tarık Akan’ın kızı Özlem Üregül, babasına ithafen yazdığı duygusal metni okudu. Üregül, “Taşa geldiğimden beri sen de farklı bir baba daha gördüm. Sen sevdiğin herkesin canı, dostu, gerektiğinde babasıydın” diyerek sözlerine başladı. Ardından şöyle devam etti: “Gölgen hala omzumda, sesin hala rüzgarımda, sen hala burada okulun bahçesinde, taşında toprağına. Işığın sınıflarda. Sevgin, çocukların gülüşünde. İzin çok sevdiğin öğretmenlerin ve çalışanların emeğinde, yaşıyorsun, yaşatılıyorsun.

Taş gibi dimdik durdun hep hayatında. Sonra fark ettim; sevdiklerin, ideallerin, insanlık, adalet ve emek içinde taş gibi dimdik durduğun hayatta. Şimdi Atatürk’le atan kalbin bizimle; bize bıraktığın bu sağlam taşın üzerinde aynı umutla, aynı cesaretle, aynı aydınlık yarınlara yürüyoruz. Her adımında sen varsın, her nefeste senin umudun, her bakışımda senin sevgin. Taş ve sen, ikisi de bir; benim kalbimde, bu okulun yüreğinde, sonsuza dek.”

Okul müdürü Burcu Aybat da konuşmasında Akan’ın eğitime olan inancını vurguladı. Aybat, “O çocuklara inandı. İyi bir eğitimin, bir çocuğun hayatını, o çocukların da bu ülkenin geleceğini değiştirebileceğine inandı. Bu inancını yalnızca sözlerle ifade etmedi. Onun için bir şey yaptı, Taş Okulu’nu kurdu. Bir insanın geleceğe duyduğu inancın en güzel göstergelerinden biri budur. Sonucunu kendisinin göremeyeceğini bilse bile hiç tanıyamayacağı çocuklar için bir şey bırakmak” ifadelerini kullandı.

Asıl adı Tahsin Tarık Üregül olan sanatçı, 1949 yılında İstanbul’da doğdu. Subay olan babasının görevi nedeniyle Erzurum ve Kayseri’de çocukluğunu geçirdi, daha sonra ailesiyle Bakırköy’e yerleşti. Ortaokul ve liseyi burada tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği okurken gazetecilik eğitimi de aldı. 1970’te Ses Dergisi’nin sinema artist yarışmasında birinci olarak sinema dünyasına adım attı. Hababam Sınıfı, Mavi Boncuk, Sev Kardeşim, Sürü, Maden ve Yol gibi unutulmaz filmlerle Türk sinemasına damgasını vurdu. Toplumsal konulara duyarlı rolleriyle de tanındı. 1991’de bir zamanlar kendisinin de öğrencisi olduğu Taş Mektep’i Özel Taş İlkokulu adıyla yeniden hayata geçirdi. Okul, daha sonra ortaokul bölümüyle birlikte büyüdü ve Akan’ın eğitim sevgisinin somut bir yansıması haline geldi.

Okuldaki törenin ardından anma, Bakırköy Mezarlığı’nda sanatçının mezarı başında devam etti. Ailesi ve yakınları duygularını kısa konuşmalarla dile getirdi. Akan’ın yakın arkadaşı Zeki İrfanoğlu, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Taş İlkokulu öğretmenlerinin de katıldığı törende öğrenciler, Tarık Akan’ın mezarına kırmızı karanfiller bıraktı. Sanatçının çocukları Barış Zeki Üregül, Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül de babalarını saygı ve özlemle andı.