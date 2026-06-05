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Yürekleri dağlayan olay Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Safahat Kız Yurdu'nda meydana geldi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Kaçar, yurdun 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüne ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Zehra Kaçar, henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 6'ncı katından zemine düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zehre Kaçar'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaçar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Kaçar'ın düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

REKTÖRLÜK BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Kaçar'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Kaçar'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, sınıf arkadaşlarına ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim" dedi

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kaçar için memleketi Manisa'nın Selendi ilçesi Pınarlar köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uyumaz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Çifci, Fakülte Sekreteri Kani Ziya Gökalp, yurt müdürü ile arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Zehra Kaçar'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.