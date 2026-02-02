Zeytinburnu'nda, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda yaz aylarında yapılan tadilatta çalışan tutuklu 4 işçi hakkında "nitelikli hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "cinsel taciz" suçlarından dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 7 kişi "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkezefendi ve Vali Muammer Güler Öğrenci Yurdu ile Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu'nda yaz aylarında yapılan tadilatlar sırasında işçilerden bazılarının yurtta kaldığı anlatıldı.

Yaz tatili olması nedeniyle öğrencilerin eşyalarını yurtta bıraktığı aktarılan iddianamede, tadilatlar sırasında dolapların kırılarak eşyaların karıştırıldığı belirtildi.

Öğrencilere ait bazı eşyaların alındığı, iç çamaşırlarına çeşitli figürler çizildiği, işçilerin bazı ranzalara sosyal medya hesaplarını yazarak zarar verdiği ifade edilen iddianamede, öğrencilerin kişisel eşyalarını karıştırarak telefon numaraları bulan işçilerin, mesaj atarak öğrencileri rahatsız ettiği kaydedildi.

İddianamede, ranzalara sosyal medya hesaplarını yazan sanıkların Mohammadamın Rezaeıgolmısheh ve Orhan Dilsiz olduğu belirtilerek, müşteki S.Ü'nün kullandığı telefona da sanık Haci Üstünay tarafından cinsel içerikli mesajlar atıldığı aktarıldı.

Sanıkların üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, medyaya yansıyan ve araştırma raporuyla tespit edilen görüntüler incelendiğinde sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede sanık Haci Üstünay hakkında, "nitelikli hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "cinsel taciz" suçundan 8 yıl 4 ay 15 günden 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar Mohammadamın Rezaeıgolmısheh, Orhan Dilsiz ve Salar Amını hakkında ise "nitelikli hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, gönderildiği Bakırköy 49. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.