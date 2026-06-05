Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Safahat Kız Öğrenci Yurdu, dün akşam saatlerinde trajik bir olaya sahne oldu. Yurtta kalan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Z.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ncı kattaki odasının penceresinden beton zemine düştü.

EKİPLER SEFERBER OLDU ANCAK KURTARILAMADI

Olayı gören diğer öğrencilerin ve yurt görevlilerinin durumu hızlıca bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kampüse ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, metrelerce yüksekten düşen genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberin ardından Burdur Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri yurdun çevresinde ve Z.K.’nin kaldığı odada detaylı delil çalışması yürüttü.

SIR PERDESİ ARALANIYOR

Genç kızın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi için otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri, yaşanan acı olayın bir kaza sonucu mu meydana geldiğini, yoksa arkasında başka nedenler mi barındırdığını aydınlatmak için geniş çaplı bir araştırma yürütyor. Polisin, genç kızın oda arkadaşları ve yurt yönetiminin ifadelerine başvurduğu, olayın tüm ihtimallerini titizlikle değerlendirdiği öğrenildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.