Olay, kent merkezindeki Ulaş Sıtkıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan D.G. ile Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi R.H. cadde üzerinde karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.G., yanındaki bıçakla R.H.’yi göğüs kısmından yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı R.H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.. Şüpheli D.G., kavganın yaşandığı bölgeye yakın bir yerde gizlenirken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Öte yandan suç aleti bıçak ise ekipler tarafından olay yerinde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.