Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde birlikte kalan kız kardeşler Güler S. ve Feride G.'den haber alamayan komşuları evden gelen sesler üzerine durumu 112 Acil'e bildirdi.

Adrese gelen itfaiyenin merdiven yardımıyla kapıyı açması üzerine eve giren ekipler, yaşlı kadınların evin içerisinde düştüğünü ve bundan dolayı hareket edemediğini gördü. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan abla-kardeş, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.