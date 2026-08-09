Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; akrabalar arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: Çorumda akrabalar birbirine girdi - Resim : 1

Olayda Coşkun Ç. tüfekle, Feryat Ç. ise bıçakla yaralandı, Doğan Ç. ve Samet Ç. de darbedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: Çorumda akrabalar birbirine girdi - Resim : 2

Yaralılara ilk müdahale, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Coşkun Ç.’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

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Polis ekipleri inceleme yaparken, kavgaya karıştığı belirtilen Ali Ç.’nin yakalanması için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kız kaçırma kavgası kanlı bitti: Çorumda akrabalar birbirine girdi - Resim : 4