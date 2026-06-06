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Olay, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ersoy’un oğlu Y.E., iki yıl önce E.K.’nin kızını kaçırarak evlendi. Bu olayın ardından iki aile arasında uzun süredir devam eden bir husumet oluştu.

Akşam saatlerinde saman balyası yüklü traktörle yolda ilerleyen Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy, E.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında geçmişe dayanan anlaşmazlık nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre E.K., yanında bulunan av tüfeğiyle Ali Ersoy ve oğlu Ömer Ersoy’a ateş etti. Silah sesleri üzerine bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri olaya müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ali Ersoy’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Ersoy da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

JANDARMA TARAFINDAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.K., olay yerinde silahıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.