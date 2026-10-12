Kaynak: ANKA

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri çerçevesinde üçüncü kez düzenlenen Kız Çocukları Futbol Turnuvası, Okmeydanı Fetih Spor Tesisleri’nde coşkulu bir atmosferde tamamlandı. Türk kadın futbolunun öncü isimlerinden Nurcan Çelik’in anısına yaşama geçirilen turnuvada sekiz takım kıyasıya mücadele etti.

Genç sporcular sahada sergiledikleri hırs, azim ve fair-play ruhuyla izleyenlerden büyük alkış topladı ve adeta bir futbol şöleni sundu.

Okmeydanı Fetih Spor Tesisleri’nde gerçekleşen müsabakalarda genç yetenekler üstün performans sergiledi. Maçlar boyunca izleyiciler tribünleri doldurdu ve desteklerini esirgemedi. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından şampiyonluk ipini Dudulluspor göğüsledi.

Ümraniye merkezli kulübün kadın futbol şubesi, son yıllarda altyapıda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. U17 kategorisinde Türkiye şampiyonlukları bulunan Dudulluspor, bu turnuvada da adını zirveye yazdırdı. Diğer takımlar da sahadaki mücadeleleriyle alkış aldı ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Müsabakaları yerinde takip ederek genç sporcuların heyecanına ortak olan Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, turnuva boyunca mücadele eden tüm takımları ve teknik heyetleri tebrik etti. Kız çocuklarının sporla büyümesinin ve desteklenmesinin önemine vurgu yapan Karaahmetoğlu, geleceğin başarılı kadın sporcularını Beyoğlu’nda ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti. Karaahmetoğlu, kız çocuklarının her alanda başarabileceğini ifade ederek sporun toplumsal eşitlikteki rolüne dikkat çekti. Daha önceki yıllarda da benzer turnuvaların farklı isimler anısına düzenlendiği biliniyor. Bu gelenek, Beyoğlu Belediyesi’nin kız çocuklarına yönelik spor yatırımlarının sürekliliğini gösteriyor.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon olan Dudulluspor’un oyuncularına ve dereceye giren takımlara kupa ile madalyalarını Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu takdim etti.

Törende sporcuların yüzlerindeki mutluluk, emeğin ve azmin karşılığını bulduğunu bir kez daha kanıtladı. Etkinlik, sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde kız çocuklarının sahalarda var olma mücadelesine güçlü bir destek niteliği taşıdı. Beyoğlu’nda düzenlenen bu turnuva, sporun birleştirici gücünü ve gelecek nesillere umut aşılayan yönünü gözler önüne serdi. Genç yeteneklerin sahadaki performansları, Türk kadın futbolunun aydınlık yarınlarına dair önemli bir işaret oldu.

Nurcan Çelik, 1 Ocak 1980’de Artvin’de dünyaya geldi. Genç yaşta futbola başlayan Çelik, kaleci olarak Bursaspor, Zeytinburnuspor gibi kulüplerde forma giydi ve Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı’nda yer aldı.

Kendi adını taşıyan kulübü kurarak yüzlerce kız çocuğuna kapı açtı. Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın ilk teknik direktörü olarak tarihe geçti. Üç kez kanseri yenen güçlü kadın, 14 Şubat 2026’da 46 yaşında hayata veda etti.

Onun emeği ve vizyonu bu turnuvada bir kez daha yad edildi. Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında ilan edilen ve Türkiye’nin de desteklediği Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitim, eşitlik, güvenlik ve spor haklarına dikkat çekiyor. Bu yılki etkinlik de tam da bu ruhla hayata geçirildi.