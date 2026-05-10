Gaziantep'in Araban ilçesinde 31 yaşındaki Semih Ç. ve kız arkadaşı olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Gülbahar Y. silahla taksi sürücüsünü rehin alarak araçla kaçmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Araban ilçesinden itibaren şüpheliyi durdurmak için çalışma başlattı.

TAKSİNİN İÇİNDEN POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Şüpheli, polis ekiplerinin "dur" ihtarını dinlemeyerek kaçmaya devam etti. Araban ilçesinde başlayan kovalamaca, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kent girişinde sona erdi. Burada da polis ekipleriyle karşı karşıya gelen şüpheli, pompalı tüfekle ticari taksinin içerisinden polislere ateş açtı.

Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalanırken, rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. (58) ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, Araban ilçesinde başlayıp Gaziantep kent girişinde sona eren kovalamaca ve çatışma anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin ticari araç içerisinden polislere ateş açtığı anlar, polislerin havaya açtığı ateş ve araçlarıyla çatışma ortasında kalan vatandaşların korku dolu anları yer aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.