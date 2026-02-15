Türk mutfağının vazgeçilmezi şekerpare tatlısının en pratik ve tam ölçülü tarifi. Şerbetinden hamuruna kadar tüm detayları derledik. Şekerpare, Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan, özellikle bayramlarda ve özel günlerde sofraların başrolünde yer alan klasik bir şerbetli tatlıdır. İsmini şekerli ve parça kelimelerinin birleşiminden alan bu lezzet, kurabiye benzeri bir hamurun fırınlandıktan sonra şekerli şerbetle buluşturulması esasına dayanır. Kıyır kıyır dokusu ve şerbetini tam çekmiş yapısıyla damaklarda unutulmaz bir iz bırakır.

3 KİŞİLİK ŞEKERPARE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Az kişi için hazırlanan tatlılarda ölçülerin hassas olması kıvamın tutması açısından büyük önem taşır. Yaklaşık 3 kişi için hazırlayacağınız ideal bir şekerpare tepsisinde şu malzemeler bulunmalıdır:

125 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı veya margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri. 1 adet yumurta. Yarım çay bardağı irmik. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. Aldığı kadar un yaklaşık 1.5 veya 2 su bardağı. Üzeri için fındık, fıstık veya ceviz içi

ŞEKERPARE HAMURUNDA PUDRA ŞEKERİ İLAVE EDİLMELİ Mİ?

Şekerpare hazırlarken en çok merak edilen konulardan biri de pudra şekeri kullanımıdır. Klasik bir şekerpare hamurunun ağızda dağılması ve o beklenen kıyır kıyır dokuya ulaşması için pudra şekeri kullanımı oldukça kritiktir. Toz şeker hamur içerisinde tam erimeyebilir ve dokuyu sertleştirebilir ancak pudra şekeri tereyağı ile bütünleşerek hamurun pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlar. Bu nedenle profesyonel tariflerde hamura pudra şekeri ilavesi mutlaka önerilir.

ŞEKERPARE ŞERBETİ NASIL HAZIRLANMALI?

Tatlıyı lezzetli kılan en önemli detay şerbettir. Şerbetin kıvamı ne çok sulu ne de çok koyu olmalıdır. 3 kişilik tarif için 2 su bardağı toz şeker ve 2.5 su bardağı suyu bir tencereye alarak kaynatmaya başlayın. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Ocaktan almadan hemen önce içerisine birkaç damla limon suyu ilave edin. Limon suyu şerbetin şekerlenmesini önleyeceği gibi tatlıya hafif bir parlaklık da katar. Unutulmamalıdır ki şekerpare yapımında altın kural şerbetin soğuk veya ılık, tatlının ise fırından çıktıktan sonraki ilk sıcağını atmış yani sıcak olmasıdır.

HAZIRLANIŞ AŞAMALARI VE PİŞİRME TEKNİĞİ

Hamuru hazırlamak için geniş bir kapta oda sıcaklığındaki yağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından yumurta, irmik ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Unu ve kabartma tozunu azar azar eleyerek ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında, ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine birer adet fındık batırarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri altın sarısı renk alana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine ılık şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirin ve tatlılar şerbeti tamamen çekip oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin.