Hollanda’nın kuzey sahillerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yaklaşık 20 bin deniz kuşunun cansız bedeninin kıyıya vurduğu tespit edildi.
Kıyılara vuran binlerce ölü deniz kuşu
Hollanda kıyılarına vuran binlerce ölü deniz kuşu, bilim dünyasında geniş çaplı bir soruşturmanın fitilini ateşledi. Uzmanlar, toplu ölümlerin ardındaki gizemi çözmek için ekosistem dengelerini ve iklim verilerini mercek altına aldı.
Özellikle "Lomvi" (Uria aalge) türü kuşların yoğunlukta olduğu bu toplu ölüm vakası, biyologlar ve çevre bilimciler tarafından "olağan dışı bir yıkım" olarak nitelendirildi.
Bölgedeki kuş gözlemcileri ve gönüllülerin yardımıyla toplanan veriler, felaketin boyutunun son on yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gözler önüne serdi.
Araştırmacılar, ilk etapta kuşların açlık nedeniyle öldüğü üzerinde dururken, bölgedeki deniz suyu sıcaklıklarındaki dalgalanmaların besin zincirini kırmış olabileceği ihtimalini değerlendirdi.
Wageningen Marine Research bünyesinde yapılan ilk otopsi sonuçları, kuşların mide içeriklerinin tamamen boş olduğunu ortaya koydu.
Ancak bu durumun sadece bir sonuç mu yoksa ana neden mi olduğu sorusu, yabancı uzmanların görüşleriyle derinlik kazandı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İngiltere merkezli Deniz Ekolojisi Uzmanı Dr. Sarah Wanless, olayın lokal bir krizden ziyade bölgesel bir değişimin sinyali olduğunu vurguladı.
Dr. Wanless, şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Denizi’ndeki ekstrem hava koşulları ve fırtınalar, bu kuşların ana besin kaynağı olan küçük balıkların daha derin sulara inmesine neden oldu. Bu durum, enerji rezervleri zaten sınırlı olan deniz kuşlarının toplu halde bitkin düşmesine yol açtı."
Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bünyesinde çalışan Biyolog Dr. William Montevecchi ise olayın toksik etkilerle bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.
Montevecchi, deniz tabanındaki kirliliğin veya mikroplastik yoğunluğunun kuşların bağışıklık sistemini çökertmiş olabileceğini dile getirdi.
Bilim insanları, bu çapta bir kaybın Kuzey Denizi’ndeki kuş popülasyonunun yenilenme hızını ciddi şekilde etkileyeceğini belirtti.
Yapılan incelemelerde kuşların üzerinde herhangi bir bulaşıcı hastalık izine rastlanmaması, şüpheleri tamamen çevresel faktörler ve gıda yetersizliği üzerinde yoğunlaştırdı.